В Рамштайне началась встреча по оборонной поддержке Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В очной встрече контактной группы, которая проходит по приглашению министра обороны США Ллойда Остина, принимают участие представители около 50 стран – главы оборонных ведомств и высокопоставленные военные.
Германия представлена министром обороны Кристине Ламбрехт.
Генеральный секретарь НАТО прибыл на авиабазу.
Участники встречи планируют "обсудить продолжающийся кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", сообщили перед началом мероприятия в Командовании вооруженных сил США в Европе.
Как сообщалось, в минувшее воскресенье Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин попросил предоставить Киеву боевые танки Leopard 2.
Германия уже поставила ВСУ Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS-II и многое другое вооружение. Впрочем, Берлин до сих пор колеблется с предоставлением своих боевых танков.
Это уже третья встреча контактной группы на авиабазе "Рамштайн", первая состоялась в конце апреля.