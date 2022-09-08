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Еще $675 млн помощи по безопасности от США получит Украина, - Остин

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Еще $675 млн помощи по безопасности от США получит Украина, - Остин
Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи США.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии пятой встречи в формате "Рамштайн" в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"За несколько недель после последней встречи Соединенные Штаты выделили еще 6,3 миллиарда долларов на помощь по безопасности Украине. А вчера (7 сентября. - Ред.) президент одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов", - сказал Остин.

По словам Остина, пакет будет включать в себя 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи и системы искусственного интеллекта.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Так деньгами ж никто не даст, так что попилить ничего не получитса
  • Roman Skripnik
    У вас пластинка заела??? Никто деньгами ничего не дает.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Зеленський : Єрмак , Татаров слухайте мою команду , приготуватись до розпилу ! ))
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