ВСУ ликвидировали капитана Росгвардии Зорина. Он захватывал Крым и "охранял" ЗАЭС
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В Украине 29 августа ликвидировали капитана Росгвардии Сергея Зорина, который в 2014 году принимал участие в аннексии Крыма, а во время полномасштабного вторжения был задействован в "охране" Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Об этом сообщил украинский блогер и офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает Цензор.НЕТ.
"Капитан Зорин Сергей сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – написал Штефан.
Российские СМИ указывают в некрологах, что Зорин "погиб во время выполнения боевого задания". Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил его за участие в так называемой "спецоперации".
Зорин родился в Ростовской области РФ. После оккупации Крыма он остался "служить" в Евпатории, откуда в феврале 2022 года отправился для участия в "спецоперации".