Украина получила уже 26 РСЗО и 126 гаубиц М777 от США и союзников, - Остин

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина уже получила от союзников 26 реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Руководитель Пентагона напомнил, что в апреле США впервые передали Украине 155-мм гаубицы М777, которые стали первыми артиллерийскими установками по стандартам НАТО, что попали на вооружение украинской армии.

По его словам, на сегодня США доставили 126 таких гаубиц.

"Со времени нашей первой встречи контактной группы Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры доставили в общей сложности 26 ракетных артиллерийских систем дальнего радиуса действия и связанных с ними снарядов GMLRS. Все эти мощности наглядно помогли Украине противодействовать российской агрессии и даже позволили Украине оказать сопротивление текущему российскому наступлению", - добавил Остин.

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