С 19 сентября страны Балтии и Польша закроют въезд россиянам с шенгенскими визами

Эстония закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ночь на 19 сентября, с 00 часов 19 сентября, начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза", - заявил министр в четверг на пресс-конференции.

Он отметил, что так же поступят другие государства балтийского региона.

Он заявил, что призыв к гражданам России таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!"

Рейнсалу отметил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

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Также позже стало известно, что запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами вводят Литва, Латвия и Польша. Новые правила начнут действовать в ночь с 18 на 19 сентября.