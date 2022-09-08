Зеленский провел первый разговор с президентом Кении
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Президент Зеленский провел разговор с новоизбранным лидером Кении Уильямом Руто.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с вновь избранным Президентом Кении Уильямом Руто. Поздравил с победой на выборах. Поблагодарил Кению как члена СБ ООН за поддержку в международных организациях", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что Украина готова и дальше быть гарантом продовольственной безопасности Африки.