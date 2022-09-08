Новости

Зеленский провел первый разговор с президентом Кении

2 08931
Зеленский провел первый разговор с президентом Кении
Президент Зеленский провел разговор с новоизбранным лидером Кении Уильямом Руто.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с вновь избранным Президентом Кении Уильямом Руто. Поздравил с победой на выборах. Поблагодарил Кению как члена СБ ООН за поддержку в международных организациях", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что Украина готова и дальше быть гарантом продовольственной безопасности Африки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин остановится. Он вас послушает: Появилось видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • krot_lub
    Правильно зробив, кенійські бігуни одні з найкращих у світі, досвід переймати потрібно, коли втікати з України буде з своєю ОПою.
  • Oleh Stavynoha
    Поки єрмаки крадуть воно базікає...
  • Sophia-Maria Duglass
    Треба запросити до Бучі , шоб обходили московітов далече
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости