Зеленский провел первый разговор с президентом Кении

Президент Зеленский провел разговор с новоизбранным лидером Кении Уильямом Руто.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с вновь избранным Президентом Кении Уильямом Руто. Поздравил с победой на выборах. Поблагодарил Кению как члена СБ ООН за поддержку в международных организациях", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что Украина готова и дальше быть гарантом продовольственной безопасности Африки.

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