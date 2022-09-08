РАУ просит генпрокурора прояснить информацию о составлении списков "нелояльных адвокатов"

Совет адвокатов Украины обратился к генеральному прокурору Андрею Костину с запросом о предоставлении сведений о формировании региональными прокуратурами списков "нелояльных адвокатов" якобы на выполнение указания Офиса Генерального прокурора.

Соответствующее решение было принято на заседании РАУ 5 сентября, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Участники заседания обсудили информацию членов органов адвокатского самоуправления, председателя Комитета защиты прав адвокатов Владимира Клочкова о формировании таких списков, поступающей из разных не связаных между собой источников.

Поскольку речь идет о грубом нарушении гарантий адвокатской деятельности

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, независимой и защищенной гарантиями адвокатской деятельности, установленными Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", РАУ решила попросить Андрея Костина предоставить сведения о наличии такого указания или о проведении ведомственной проверки такой информации, если она не правдива.

"Подтверждение такой информации может стать резонансным событием, о котором НААУ сообщит все международные юридические организации и прежде всего организации адвокатов. Ведь попытки создать такие списки не только грубо нарушают профильный закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О прокуратуре", но и конституционные принципы осуществления правосудия, состязательный характер судебного разбирательства и равенство сторон в процессе", - отмечается в сообщении.