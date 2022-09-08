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РАУ просит генпрокурора прояснить информацию о составлении списков "нелояльных адвокатов"

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РАУ просит генпрокурора прояснить информацию о составлении списков "нелояльных адвокатов"
Совет адвокатов Украины обратился к генеральному прокурору Андрею Костину с запросом о предоставлении сведений о формировании региональными прокуратурами списков "нелояльных адвокатов" якобы на выполнение указания Офиса Генерального прокурора.

Соответствующее решение было принято на заседании РАУ 5 сентября, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Участники заседания обсудили информацию членов органов адвокатского самоуправления, председателя Комитета защиты прав адвокатов Владимира Клочкова о формировании таких списков, поступающей из разных не связаных между собой источников.

Поскольку речь идет о грубом нарушении гарантий адвокатской деятельности

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, независимой и защищенной гарантиями адвокатской деятельности, установленными Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", РАУ решила попросить Андрея Костина предоставить сведения о наличии такого указания или о проведении ведомственной проверки такой информации, если она не правдива.

"Подтверждение такой информации может стать резонансным событием, о котором НААУ сообщит все международные юридические организации и прежде всего организации адвокатов. Ведь попытки создать такие списки не только грубо нарушают профильный закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О прокуратуре", но и конституционные принципы осуществления правосудия, состязательный характер судебного разбирательства и равенство сторон в процессе", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Нелояльные адвокаты, нелояльные журналисты, нелояльные СМИ, нелояльные активисты, нелояльные военные, нелояльные телеканалы ... Когда Боневтик перейдет к спискам нелояльных граждан? У нас выросло собственное мелкое недоделанное *****.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ЛисицяКіцуне

    @lisitcya

    ·

    10 мин

    Якби не вторгнення, ця влада була б приречена, бо наробили за три роки біди вдосталь. Перші тижні показали, як вони готувалися і до чого це привело. Вони зробили висновки, але не в управлінні (всі залишилися на своїх місцях, або тихенько кудись пішли) вони будують тут диктатуру.
  • Татьяна Москаленко 8eae40a4
    Вся власть в руках Ермака,после Омана,он очень крепко держит Зелю за яйца,Зеля марионетка,трус,полное ничтожество.
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