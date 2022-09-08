Сейчас видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя в Украине, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военная поддержка Украины со стороны союзников приносит плоды на поле боя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом он сказал, открывая встречу в формате "Рамштайн" в Германии.

По его словам, сейчас война снова находится в ключевом моменте.

"Российские войска продолжают жестоко бомбить украинские города и гражданских ракетным и артиллерийским огнем. Но украинские силы начали свое контрнаступление на юге страны. Они интегрируют возможности, которые все мы предоставили, чтобы бороться и отвоевывать свои суверенные территории", - сказал Остин.

"Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя. Каждый день мы видим решимость союзников и партнеров по всему миру помогать Украине сопротивляться российской незаконной империалистической неоправданной захватнической войне. Мы должны развиваться, поскольку развивается борьба", - добавил руководитель Пентагона.

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Он подчеркнул, что "лицо войны меняется, как и миссия этой контактной группы".

"Мы будем работать вместе, чтобы научить украинские силы на долгосрочную перспективу. Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции на долгосрочную перспективу. Мы будем работать вместе, чтобы модернизировать нашу оборонно-промышленную базу, чтобы соответствовать потребностям Украины в долгосрочной перспективе, и мы будем работать вместе над производством и инновациями, чтобы удовлетворить потребности Украины в самообороне в долгосрочной перспективе", - отметил министр обороны США.