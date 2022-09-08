Петербургские депутаты призывают обвинить Путина в госизмене из-за войны. ДОКУМЕНТ

Муниципальные депутаты из Петербурга призвали Государственную думу РФ обвинить главу Кремля Владимира Путина в государственной измене из-за развязанной против Украины войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Такое решение принял Совет муниципального образования "Смольнинское" в Петербурге. Местные депутаты хотят обвинить Путина в госизмене и отстранить его от власти.

По словам депутата МО "Смольнинское" Дмитрия Палюги, решение поддержало "большинство присутствующих депутатов". Он также обнародовал тексты решения и обращения, которые планируют направить депутатам Госдумы. В нем говорится, что во время войны гибнут "молодые и трудоспособные" граждане России, страдает российская экономика, НАТО расширяется к востоку, а Украина получает новое западное оружие, хотя Путин называл одной из целей вторжения "демилитаризацию".

"Мы считаем, что решение президента Путина о начале СВО ("специальная военная операция", так в России называют войну. - Ред.) вредно для безопасности России и ее граждан. В этой связи мы просим вас как заместителя Государственной Думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в государственной измене против Президента Российской Федерации, чтобы отстранить его от должности", - говорится в обращении.

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Скольким депутатам планируют послать это обращение, Палюга не указал.

В самом начале полномасштабного вторжения депутаты муниципального образования "Смольнинское" уже посылали Владимиру Путину обращение с призывом остановить войну и уйти в отставку. Они также хотели провести в Санк-Петербурге антивоенный митинг, но на это не согласились городские власти.

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