Глубина прорыва в Харьковской области может означать, что российская армия в Изюме попала в оперативное окружение, - Бутусов

Если глубина прорыва в ходе наступления ВСУ в Харьковской области составляет 50 км, это может означать оперативное окружение российских оккупантов в Изюме.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генеральный штаб ВСУ заявил о широкомасштабной наступательной операции ВСУ в Харьковской области. За 48 часов наступления украинская армия прорвалась на глубину в 50 километров, освобождено более 20 населенных пунктов!

Это невероятно высокие темпы наступления на подготовленную оборону ВС РФ, у которых многократное превосходство над ВСУ во всех видах боевой техники, артиллерии, авиации и боеприпасов. Таких примеров в современной военной истории нет.

Выдающийся успех. Глубина прорыва может означать, что российская армия в Изюме попала в оперативное оцепление", - отмечает Бутусов.

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Журналист обращает внимание, что Министерство обороны РФ уже три дня не публикует никакой информации о событиях в Харьковской области.