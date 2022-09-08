Глубина прорыва в Харьковской области может означать, что российская армия в Изюме попала в оперативное окружение, - Бутусов
Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Генеральный штаб ВСУ заявил о широкомасштабной наступательной операции ВСУ в Харьковской области. За 48 часов наступления украинская армия прорвалась на глубину в 50 километров, освобождено более 20 населенных пунктов!
Это невероятно высокие темпы наступления на подготовленную оборону ВС РФ, у которых многократное превосходство над ВСУ во всех видах боевой техники, артиллерии, авиации и боеприпасов. Таких примеров в современной военной истории нет.
Выдающийся успех. Глубина прорыва может означать, что российская армия в Изюме попала в оперативное оцепление", - отмечает Бутусов.
Журналист обращает внимание, что Министерство обороны РФ уже три дня не публикует никакой информации о событиях в Харьковской области.