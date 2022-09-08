Стоит наращивать поддержку Украины столько, сколько потребуется, - генсек НАТО Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что позиция Альянса относительно обороны Украины заключается в том, что поддержку Киеву нужно наращивать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Меседж НАТО в Контактной группе по обороне Украины состоит в том, что нам нужно наращивать и продолжать поддержку столько, сколько нужно", - подчеркнул генсек НАТО.
Также Столтенберг поблагодарил руководителя Пентагона Ллойда Остина за сильное лидерство США.