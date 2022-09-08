Стоит наращивать поддержку Украины столько, сколько потребуется, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что позиция Альянса относительно обороны Украины заключается в том, что поддержку Киеву нужно наращивать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меседж НАТО в Контактной группе по обороне Украины состоит в том, что нам нужно наращивать и продолжать поддержку столько, сколько нужно", - подчеркнул генсек НАТО.

Также Столтенберг поблагодарил руководителя Пентагона Ллойда Остина за сильное лидерство США.

Читайте также: НАТО готовит новые проекты для помощи Украине в противостоянии агрессии РФ во время зимы, - Столтенберг