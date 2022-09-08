В Киеве при поддержке METRO Украина открылось первое социальное кафе-пекарня, где работает молодежь с интеллектуальными нарушениями

На территории торгового центра METRO Почайна (Киев) открылось первое в столице социальное кафе-пекарня SunshineCaf, где работает молодежь с синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями.

Цель проекта – показать, что каждый или каждая имеют право иметь возможность выбирать профессию и жить счастливой полноценной жизнью.

Идея проекта принадлежит Алине Живаго, основательнице общественной организации "Солнечные люди", которая решила сломать стереотипы общества относительно возможностей людей с синдромом Дауна или другими ментальными нарушениями. Работодатели боятся брать на работу таких людей, потому что не понимают специфики общения и обращения с ними, не знают, как с ними работать. У родителей взрослых с ментальными нарушениями нет времени на свою работу и на себя, поскольку постоянно вынуждены заниматься вопросами своих детей.

Компания METRO Украина стала партнером этого социально важного проекта, оказав команде Sunshine Café всестороннюю поддержку: в частности, аренду на льготных условиях помещения в Киеве, профессиональное оборудование для выпечки пиццы, кухонную посуду и элементы декора для кафе; ингредиенты для выпечки социального хлеба и т.д.

Основные направления работы кафе – пицца и хлеб. Часть хлеба, которую выпекает команда, будут бесплатно передавать малообеспеченным слоям населения, а также Территориальной обороне и Вооруженным силам Украины.

Заведение работает для гостей кафе, клиентов и сотрудников торгового центра Metro, а также в формате онлайн-доставки.

"Каждый год в Украине рождается более 400 детей с синдромом Дауна. В общей сложности более 17 000 совершеннолетних людей с этим синдромом проживают сегодня в Украине. 90% из них нетрудоустроены, не имеют возможности обеспечивать себя и свое будущее. Мы стремимся изменить эту ситуацию, разрушить стереотипы и подарить шанс на полноценную жизнь каждому из них. Мы разные, но мы равны!" – убеждена Алина Живаго, основательница ОО "Солнечные люди", автор идеи проекта SunshineСafe.

Эти стремления разделяют и в компании METROУкраина.

"Принципы METRO Украина по справедливым условиям труда и социального партнерства являются фундаментальным обязательным ориентиром для ведения бизнеса в компании, поэтому мы решили расширить поддержку культуры разнообразия и инклюзивности", – объясняет Елена Вдовиченко, генеральный директор METRO Украина.

Поэтому компания решила присоединиться к социальному проекту ОО "Солнечные люди".

"Сейчас наша страна переживает сложные времена, однако эта тема актуальна, она дарит свет, и мы чрезвычайно благодарны нашим социальным партнерам за возможность стать частью такого важного проекта. Мы желаем команде удачного старта и будем оказывать максимальную поддержку со своей стороны. METRO с Украиной, для украинцев!" – заключает Елена Вдовиченко.

METRO Украина работает на украинском рынке с 2003 г. Компания инвестировала в экономику Украины более 600 млн евро. В настоящее время МЕТRO Украина управляет 23 классическими центрами оптовой торговли (в частности, в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Рогу, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве и т.д.) и 3 магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе, Луцке и Чернигове.