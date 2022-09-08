Пентагон обнародовал список оружия, которое войдет в новый пакет помощи Украине в сфере безопасности. СПИСОК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны США.
Итак, Украина получит:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
- четыре 105-мм гаубицы и 36 тысяч 105-мм артснарядов;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию; более 5000 противотанковых систем;
- тысячу 155-мм снарядов для систем противотанковых мин с дистанционным управлением (RAAM);
- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- приборы ночного видения и другое полевое оборудование.
Также отмечается, что Государственный департамент сообщил Конгрессу о намерении выделить $2 миллиарда на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование. В то же время, уточняется, что из этой суммы $1 миллиард пойдет на усиление безопасности Украины, еще $1 миллиард – для 18 стран-соседей Украины в регионе.
"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства", - подчеркнули в Пентагоне.