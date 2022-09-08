Латвийская православная церковь отделится от Московского патриархата

Сейм Латвии в срочном порядке поддержал законопроект о выводе Латвийской Православной церкви из-под власти Московского патриархата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Эту инициативу в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс.

Закон устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в аннотации к законопроекту. Церковь к 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.

В аннотации к законопроекту Левитс отметил, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии. Инициатива связана с тем, что Московский патриархат поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины.

"Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", — подчеркнул в аннотации к законопроекту президент.

По его словам, "в независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь. Такова была, есть и всегда будет позиция Латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммерса это было достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики".

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