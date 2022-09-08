Источники обеспечения ВСУ зимней формой диверсифицированы, волноваться не стоит, - Минобороны

Источники обеспечения зимней военной формой военных Вооруженных сил Украины диверсифицированы, все возможные риски учтены.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В сентябре наше внимание будет сосредоточено на поставках в контексте зимы. Вы уже сейчас видите немало волнений и сообщений относительно зимней одежды. Не стоит волноваться. Здесь источники обеспечения также диверсифицированы, то есть мы учли все риски. Нашими поставщиками зимней одежды будут украинские производители, импорт по контрактам Минобороны и материально-техническая помощь наших партнеров.

К примеру, на этой неделе в качестве материально-технической помощи от одной из дружественных стран мы получили более 11 тыс. комплектов зимней формы. И это только первый шаг только от одной страны. В ближайшие недели цифры будут обновляться очень динамично", - сказала Маляр.

По словам чиновницы, с 1 по 7 сентября Министерство обороны для обеспечения подразделений ВСУ передало более 42 тыс. бронежилетов, более 11 тыс. шлемов, более 18 тыс. пар обуви и более 6 тыс. комплектов формы.

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Маляр также отметила, что по состоянию на 7 сентября только за счет прямых контрактов Минобороны на складах ВСУ сформирован резерв бронежилетов в объеме более 100 тыс. единиц. Кроме того, есть еще гуманитарная и материально-техническая помощь, добавила она.

Замминистра сообщила, что Минобороны уже профинансировало военным частям 100% средств ежемесячного денежного довольствия.

"Также перечислено 100% средств дополнительной выплаты за военную службу во время военного положения - это те 30 тыс., о которых вы знаете, и выплаты за непосредственное участие в боевых действиях. Это 100 тыс. Они будут профинансированы по плану во второй половине сентября, когда будут проработаны предоставленные сведения от воинских частей", - пояснила она.

Маляр подчеркнула, что в сентябре планируется выплатить за август чуть меньше 72 млрд грн. "Параллельно производятся выплаты семьям наших погибших героев", - добавила она.