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Источники обеспечения ВСУ зимней формой диверсифицированы, волноваться не стоит, - Минобороны

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Источники обеспечения ВСУ зимней формой диверсифицированы, волноваться не стоит, - Минобороны
Источники обеспечения зимней военной формой военных Вооруженных сил Украины диверсифицированы, все возможные риски учтены.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В сентябре наше внимание будет сосредоточено на поставках в контексте зимы. Вы уже сейчас видите немало волнений и сообщений относительно зимней одежды. Не стоит волноваться. Здесь источники обеспечения также диверсифицированы, то есть мы учли все риски. Нашими поставщиками зимней одежды будут украинские производители, импорт по контрактам Минобороны и материально-техническая помощь наших партнеров.

К примеру, на этой неделе в качестве материально-технической помощи от одной из дружественных стран мы получили более 11 тыс. комплектов зимней формы. И это только первый шаг только от одной страны. В ближайшие недели цифры будут обновляться очень динамично", - сказала Маляр.

По словам чиновницы, с 1 по 7 сентября Министерство обороны для обеспечения подразделений ВСУ передало более 42 тыс. бронежилетов, более 11 тыс. шлемов, более 18 тыс. пар обуви и более 6 тыс. комплектов формы.

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Маляр также отметила, что по состоянию на 7 сентября только за счет прямых контрактов Минобороны на складах ВСУ сформирован резерв бронежилетов в объеме более 100 тыс. единиц. Кроме того, есть еще гуманитарная и материально-техническая помощь, добавила она.

Замминистра сообщила, что Минобороны уже профинансировало военным частям 100% средств ежемесячного денежного довольствия.

"Также перечислено 100% средств дополнительной выплаты за военную службу во время военного положения - это те 30 тыс., о которых вы знаете, и выплаты за непосредственное участие в боевых действиях. Это 100 тыс. Они будут профинансированы по плану во второй половине сентября, когда будут проработаны предоставленные сведения от воинских частей", - пояснила она.

Маляр подчеркнула, что в сентябре планируется выплатить за август чуть меньше 72 млрд грн. "Параллельно производятся выплаты семьям наших погибших героев", - добавила она.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Дмитро "Калинчук" Вовнянко, боєць ЗСУ на передовій, блогер і письменик:

    "Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
    От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.

    Тоді чому владу не можна критикувати?
    Сушив я собі голову цим питанням, коли - бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро ************ зимові утеплені штани і бушлат - ознака вірна. І отут...

    Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в'їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
    Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.

    Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
    Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.

    Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.

    А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!

    І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в'їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?

    А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.

    От саме тому «владу не можна критикувати»"
  • Олександр Дніпро
    Забезпечення ЗСУ у ЗЕкоманди має три стадії:
    - "не на часі"
    - "взято під особистий контроль"
    - "союзники не надали!"
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Не треба недооцінювати ворога!!!Але радіти за наші успіхи потрібно 🍻
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