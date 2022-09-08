Зеленский и Блинкен обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Владимир Зеленский и Энтони Блинкен обсудили перспективы наращивания оборонной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Было отмечено важность официального запуска программы ленд-лиза", – говорится в сообщении.

Зеленский также отметил важность выработки эффективных гарантий безопасности для Украины. По его словам, стабильность в Европе невозможна без подобных гарантий.

Стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Украинский президент констатировал конструктивную позицию США и лично Блинкена по демилитаризации ЗАЭС. Он отметил важность использования всех имеющихся механизмов для того, чтобы обеспечить реализацию этой цели.

Во время встречи отмечалось важность усиления международного давления на Россию за преступления, совершенные ею в Украине. В частности, максимальное ограничение оформления виз россиянам в страны демократического мира, в том числе США. При этом Зеленский отметил, что России должен быть предоставлен "почетный" статус государства-спонсора терроризма. "Все мы видели информацию о переданном нам агрессором теле британского волонтера Пола Ури. И ужасные кадры, свидетельствующие о пытках. Это очередное доказательство того, что мы имеем дело с государством-террористом", – заявил президент Украины.

Смотрите также: Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев. ФОТО

Отдельно обсуждалось продвижение реформ в Украине и важность их продолжения. Также президент Украины выразил надежду на продолжение эффективного взаимодействия в рамках МВФ и Всемирного банка и на то, что США будут играть ведущую роль в реализации Fast Recovery Plan (План быстрого восстановления Украины).

Зеленский поблагодарил американскую сторону за объявленное 24 августа президентом США решение оказать Украине грантовую поддержку в размере 6 млрд дол. и одобренный сегодня на встрече в Рамштайне новый пакет оборонной помощи Украине в объеме 675 млн дол. США. Он также отметил, что американское оружие оказывает положительное влияние на ситуацию на фронтах. "ВСУ особо уважают реактивные системы залпового огня "Хаймарс", – цитирует президента пресс-служба.

В ходе встречи Зеленский вручил Блинкену орден Ярослава Мудрого ІІ степени "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Читайте также: Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают, - Госдеп США