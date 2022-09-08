Были определены актуальные нужды армии, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе заседания участники рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных Российской Федерацией, а также определили дальнейшие оперативные задачи.

Также было проанализировано состояние материально-технического обеспечения подразделений и определены актуальные нужды армии.

Во встрече приняли участие министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук.

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