Великобритания отправит в Украину 120 машин для транспортировки бронетехники, - Уоллес

Великобритания передаст Украине более 120 машин для решения логистических задач. Грузовые платформы смогут быстро перевозить на большие расстояния военное оборудование, включая бронетехнику.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

В Минобороны рассчитывают, что эти платформы помогут ВСУ быстрее перебрасывать военное оснащение, в частности поставленные Британией ранее системы РСЗО или БМП Stormer. Также в пакет помощи входят другие транспортные машины.

Уоллес объявил о поставках во время заседания на базе "Рамштайн", где проходит встреча стран, которые помогают Украине отразить российскую агрессию.

"Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это ни заняло", - сказал британский министр.

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