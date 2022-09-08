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Война в Украине приближается к поворотному моменту, - Столтенберг

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Война в Украине приближается к поворотному моменту, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что война в Украине приближается к поворотному моменту.

Об этом он сказал в кулуарах встречи группы поддержки Украины на американской базе "Рамштайн" в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО призвал общественность в западных странах сохранять веру в усилия Украины и других стран, заявив, что война находится в критической точке, поскольку Россия теряет контроль над ранее оккупированными территориями.

"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе застопорилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести ответный удар и отвоевать часть территории", — сказал Столтенберг.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • ПравдаЛюбка
    .
  • olele
    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

    Між іншим, поки наші звільняють Балаклію, я сиджу на Економічному Форумі в Карпачі (це гірський курорт на заході Польщі, зазвичай такі "міксовані самміти", де в програмі можна послухати одночасно Забужко, Kalush Orchestra і пів дюжини прем'єр-міністрів, саме по таких гірських курортах і відбуваються), - так ось, сьогодні явно означився новий світовий тренд, який я після самміту в Единбурзі (див.нижче) ще не важилася озвучити вголос (не була тоді ще певна, а тепер уже): щоб довести свою порядність, ********* діячеві будь-якої галузі (не тільки політикам!) уже конче треба помахати звітом - скільки допомоги він надав Україні.

    Дуже видно, коли це щиро, а коли "треба свідоцтво порядности". Зворушив, напр., чеський прем'єр Петр Фіала, який, одержуючи свою нагороду Людини Року, сказав, що Людьми Року насправді мають цьогоріч бути оголошені українці, які героїчно борються за свою і європейську свободу (зал зааплодував), - і далі пішов шерстити Захід так, мов прочитав мою, ще не видану, "Найдовшу подорож", мало не тими самими словами, - а от якби інакше відреаґували на Грузію-2008, а от якби такі санкції, як сьогодні, наклали на Росію в 2014му, після Криму і т.д.... (Золотий прем'єр у Чехії тепер, просто Масарик 2.0, гугліть, хто не в курсі!) А з другого боку - так само видно "прімазивающіхся", і висить у повітрі тривога за Італію: там на найближчих виборах мають реальні шанси перемогти путінські годованці, тоді буде в "європейському фронті" ще одна, крім угорської, дзюрка - ще одна можливість блокувати санкції проти Росії (а їх же треба потверджувати щопівроку!)...

    Війна, товариство, війна. В неї різні профілі й морди. Будьмо ж уважні, курча. Хоча б уважні - в інтересах власної безпеки.
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