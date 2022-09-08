От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, - Зеленский о смерти Елизаветы II
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье в связи со смертью королевы Елизаветы II.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
Он отметил: "С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами".