Евросоюз избавится от зависимости от энергоресурсов РФ за 6-7 месяцев, - фон дер Ляйен
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Президент Еврокомиссии ответила на вопрос журналистов, как именно европейцы будут преодолевать зимние холода в условиях газового шантажа со стороны Российской Федерации.
"Я глубоко убеждена, что мы победим, и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский Союз, чем Россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40 процентов приходилось на российский газ. Это продолжалось много лет. Сегодня только 9 процентов – это российский газ, и это показывает, что через шесть-семь месяцев – мы уже этого достигаем – мы полностью избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", - отметила Урсула фон дер Ляйен.
Она напомнила, что ЕС уже полностью остановил импорт российского угля, последовательно уменьшает импорт российской нефти, диверсифицировал пути поставок газа. Все эти мероприятия помогут с уверенностью пройти следующую зиму.
"Это будет жесткая задача, но мы создали региональные группы, чтобы обеспечить, что поток газа будет идти туда, где он нужен. У нас есть чрезвычайные планы. Если посмотреть на это в более широкой перспективе, я глубоко убеждена, что мы победим. Потому что это не только война, которую Россия развязала против Украины, но это также вопрос о том, одержит ли верх автократия, или демократия победит. Я глубоко убеждена, что у нас более длинное дыхание", - добавила президент Еврокомиссии.
Она особо подчеркнула, что санкции ЕС все более поражают российскую экономику, и влияние этих санкций усиливается еженедельно, именно так они и были задуманы. В течение длительного времени Путин был способен частично компенсировать это снижение российской экономики доходами от ископаемых ресурсов, и именно поэтому избавление ЕС от зависимости от этих ресурсов приобретает особенно большое значение.