Евросоюз избавится от зависимости от энергоресурсов РФ за 6-7 месяцев, - фон дер Ляйен

Задача по избавлению Европы от зависимости от российских ископаемых ресурсов и от энергетического шантажа Кремля является абсолютной необходимостью. ЕС ответит на это диверсификацией путей поставок и массированными инвестициями в развитие возобновляемой энергии, и сможет избавиться от такой зависимости от российских энергоносителей уже через 6-7 месяцев.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент Еврокомиссии ответила на вопрос журналистов, как именно европейцы будут преодолевать зимние холода в условиях газового шантажа со стороны Российской Федерации.

"Я глубоко убеждена, что мы победим, и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский Союз, чем Россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40 процентов приходилось на российский газ. Это продолжалось много лет. Сегодня только 9 процентов – это российский газ, и это показывает, что через шесть-семь месяцев – мы уже этого достигаем – мы полностью избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС уже полностью остановил импорт российского угля, последовательно уменьшает импорт российской нефти, диверсифицировал пути поставок газа. Все эти мероприятия помогут с уверенностью пройти следующую зиму.

"Это будет жесткая задача, но мы создали региональные группы, чтобы обеспечить, что поток газа будет идти туда, где он нужен. У нас есть чрезвычайные планы. Если посмотреть на это в более широкой перспективе, я глубоко убеждена, что мы победим. Потому что это не только война, которую Россия развязала против Украины, но это также вопрос о том, одержит ли верх автократия, или демократия победит. Я глубоко убеждена, что у нас более длинное дыхание", - добавила президент Еврокомиссии.

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Она особо подчеркнула, что санкции ЕС все более поражают российскую экономику, и влияние этих санкций усиливается еженедельно, именно так они и были задуманы. В течение длительного времени Путин был способен частично компенсировать это снижение российской экономики доходами от ископаемых ресурсов, и именно поэтому избавление ЕС от зависимости от этих ресурсов приобретает особенно большое значение.