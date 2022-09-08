Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Байден переговорил с коллегами с Канады, Германии, Италии, Японии, Румынии, Франции, Польши и Великобритании, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями ЕС по дальнейшей поддержке Украины.

"Байден подчеркнул постоянную международную поддержку Украины, в том числе посредством постоянного оказания помощи в сфере безопасности и экономической помощи, а также постоянное возложения на Россию расходов, связанных с ответственностью за развязанную Кремлем агрессию", - говорится в тексте сообщения.

Также лидеры стран обсудили предотвращение превращения Россией энергетики в инструмент влияния и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергии в Европу.

Читайте также: Пентагон обнародовал список оружия, которое войдет в новый пакет помощи Украине в сфере безопасности. СПИСОК