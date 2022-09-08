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Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины, - Белый дом

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Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины, - Белый дом
Президент США Джо Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Байден переговорил с коллегами с Канады, Германии, Италии, Японии, Румынии, Франции, Польши и Великобритании, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями ЕС по дальнейшей поддержке Украины.

"Байден подчеркнул постоянную международную поддержку Украины, в том числе посредством постоянного оказания помощи в сфере безопасности и экономической помощи, а также постоянное возложения на Россию расходов, связанных с ответственностью за развязанную Кремлем агрессию", - говорится в тексте сообщения.

Также лидеры стран обсудили предотвращение превращения Россией энергетики в инструмент влияния и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергии в Европу.

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Топ комментарии

  • Neftekachka Beznadega
    Есть версия что зелох договорился с ****** о сдаче юга и востока. Но ***** решил этим не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда зелох понял что его кинули.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    зелох зорадник, усугубленный дермаком агентом парашки
  • Чайка Київ
    Дякуємо, сер, за розуміння, підтримку та допомогу.
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