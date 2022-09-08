Оккупанты обстреляли из РСЗО Харьков и область, одна женщина погибла, - Синегубов

Российские оккупационные войска обстреливают Харьков и область, вследствие последнего обстрела в Чугуевском районе погибла мирная жительница.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковщины! В Харькове наносят удары с реактивных систем залпового огня, зафиксировано попадание в Салтовском районе. Под ударами оккупантов Чугуевщина, к сожалению, в результате последнего обстрела одна женщина погибла", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

"Вниманию жителей: максимально находитесь в укрытиях! Россияне поплатятся и уже отвечают за терроризм в отношении харьковчан", - добавил он.

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