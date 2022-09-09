Новости

США ввели санкции против иранских компаний, производящих дроны для российской армии

6 94817
США ввели санкции против иранских компаний, производящих дроны для российской армии
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех иранских компаний, производящих ударные беспилотники по заказу российской армии, и против компании, координировавшей доставку дронов в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США обвинило базирующуюся в Тегеране Safiran Airport Services в доставке иранских беспилотников в РФ.

Также под санкции попали Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, которые причастны к исследованиям, разработке, производству и закупке иранских беспилотников. Под американские санкции попали также менеджеры перечисленных компаний.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Россия обратилась в Иран с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины.

Читайте также: Иранские беспилотники в РФ - не так страшны, как их малюют, - Воздушные силы ВСУ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ned Stark
    Таке буває, коли при владі бородаті банабаки-фанатики! Бо раціональні політики зрозуміли б, що гроші від безпілотників - МІЗЕР порівняно з прибутками, які можна отримати від нафти, якщо піти на переговори про відновлення ядерної угоди!
  • Olena Lynch
    Их предупреждали, пусть теперь расхлёбывают. Или им тоже хочется поубивать?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    зацените красотищу!
    https://twitter.com/i/status/1567960150455238657
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости