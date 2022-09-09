США ввели санкции против иранских компаний, производящих дроны для российской армии

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех иранских компаний, производящих ударные беспилотники по заказу российской армии, и против компании, координировавшей доставку дронов в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США обвинило базирующуюся в Тегеране Safiran Airport Services в доставке иранских беспилотников в РФ.

Также под санкции попали Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, которые причастны к исследованиям, разработке, производству и закупке иранских беспилотников. Под американские санкции попали также менеджеры перечисленных компаний.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Россия обратилась в Иран с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины.

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