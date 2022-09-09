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Украина закупила у Франции 155-мм гаубицы TRF1, - СМИ

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Украина закупила у Франции 155-мм гаубицы TRF1, - СМИ
Украина закупила у Франции 155-мм буксируемые гаубицы TRF1, которые больше не находятся на вооружении французской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает французское издание L'Opinion, ссылаясь на собственные источники.

В этот раз Франция передаст Украине не Caesar, а старшую модель TRF1. Эти две машины имеют одинаковый калибр (155 мм), но в отличие от Caesar, TRF1 является буксируемой пушкой, а не устанавливается на грузовик, пишет L'Opinion.

Впервые гаубица TRF1 была представлена ​​на оружейной выставке Satory в 1979 году и производилась GIAT с 1984 по 1993 год. Это артиллерийское оружие способно самостоятельно передвигаться со скоростью 8 км/ч, имеет автозагрузчик. Отмечается, что во французской армии она сменила 155-мм гаубицы Modele 50.

TRF1 имеет дальность стрельбы 24 километра обычными снарядами и 30 километров реактивными снарядами, а также скорострельность 6 выстрелов в минуту.

Франция заменит TRF1 на самоходную артиллерийскую установку CAESAR, сообщает издание.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    ну..., на безрыбье и рак рыба......
    зато наши парни будут лучшими в мире экспертами по оружию.....
    из чего они только не стреляли! )
  • Sanello Di
    Эстониния..ваще красавцы..самые первые сразу миллиард зелени заслали..первые больше всех..
    хотя малюсенькая страна...но прекрасно знакомая с орками не по наслышке..
  • Urs
    та да, начиная от ******* Ghost, которых никто здесь не видел, и не представляют, как они выглядят, какие-то непонятные Perimeter-8, которые непонятно откуда они взлетают, а еще L3Harris Vampire, которые еще долго не попадут в объектив камеры, и много еще разных дивайсов\вооружений, названия которых даже нет в широком доступе.
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