В течение 8 сентября на южном направлении уничтожены 59 оккупантов, 3 РСЗО "Ураган", 2 САУ "Пион", 1 танк и 2 склада с боеприпасами, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало текущую оперативную обстановку на юге Украины за 8 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в операционной зоне южных регионов остается сложной, но контролируется Силами обороны. Противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании собственных позиций.

Активно осуществляет воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами. Но точность наших подразделений оставила 2 беспилотных шпиона без перспектив дальнейшего использования, уничтожив и наработанный фото/видео материал.

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Враг пытается выискивать способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, организуя понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец. В то же время наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

В течение боевого дня врагом нанесен 30 авиационных и 1 ракетный удар по нашим позициям, а также осуществлены пуски 4 ракет Р-27 по нашим самолетам, которые наносили удары по противнику.

Нашей авиацией нанесено 6, а ракетно-артиллерийскими подразделениями 265 точных поражений, в том числе по реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, понтонным переправам в районе Новой Каховки. Мосты продолжают находиться под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования.

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Потери врага за боевой день составляют 59 рашистов, 3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них, 2 самоходные пушки артиллерии "Пион", самоходная гаубица "Мста-С", 3 самоходные артиллерийско-минометные установки, танк Т-72 и 6 единиц авто-бронетехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке.

В Николаевской области задержан корректировщик, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

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В Одесской области разоблачена местная жительница, которая в личной переписке передавала российским кураторам данные относительно объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, перемещения гуманитарных и сельскохозяйственных грузов. Ей сообщат о подозрении в коллаборационной деятельности. Продолжается уголовное производство.

Вражеская группировка сил в Черном море сейчас составляет 19 кораблей и катеров, среди которых 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 ракетами "Калибр". Так что угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна.

К тому же штормовое море может продолжать выброс сорванных якорных мин на побережье".

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