ВСУ могут освободить Купянск в течение следующих 72 часов, - ISW
К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.
Они предполагают, что наши воины, вероятно, продвинулись к позициям в радиусе 15 км от Купянска.
"Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины, и украинские силы, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов", - отмечают в ISW.
В Институте изучения войны утверждают, что геолокационные кадры показывают, что украинские силы отвоевали Борщевку и Ивановку вдоль шоссе E40.
Кроме этого, ВСУ, вероятно, освободили Шевченково или обошли населенный пункт и продвинулись в направлении Грушевки, учитывая геолокационные кадры в Боровском (20 км юго-западнее Купянска) и сообщения России о боях вблизи Грушевки.
"Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям РФ поддерживать наступательные и оборонительные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом", - указали эксперты.
В ISW добавили, что относительно большая скорость продвижения украинских сил и их близость к Купянску вызывают панику в российских тылах.