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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 51,9 тыс. человек, 239 самолетов, 211 вертолетов, 2 122 танка, 1 237 артсистем и 4 575 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 сентября потери личного состава противника составляют около 51 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 51 900 (+650) человек ликвидировано,

танков - 2122 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 4575 (+18) ед,

артиллерийских систем - 1237 (+11) ед,

РСЗО -306 (+1) ед,

средств ПВО - 159 (+0) ед,

самолетов - 239 (+0) ед,

вертолетов - 211 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),

крылатых ракет – 214 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,

специальной техники – 114 (+4).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 51,9 тыс. человек, 239 самолетов, 211 вертолетов, 2 122 танка, 1 237 артсистем и 4 575 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Якщо та інформація, яку вже виклали в Інтернет - правда, то з кацапів буде весь світ реготать сьогодні: того "підполковника", якого наші вчора в полон взяли і тут фото викладене було, впізнали! Він виявився генерал-полковником Сичовим, командувачем угрупування "Запад" ЗС РФ!!! Оце ганьба для кацапів! Вважай - українці одну з ключових фігур полонили Командуючого фронтом!
  • arye z.
    Владимир Путин долго выступал на пленарном заседании Восточного экономического форума. По словам президента России, в результате таких действий "... - в Украине Россия ничего не потеряла".
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    Ну, если вымирающая страна, где он уже третье десятилетие руководит и в которой демографии летит в бездну, за полгода потеряла 52 тысячи молодых самцов детородного возраста и 52 тысячи молодых самок осталась без пары, для него значит "ничего не потеряла", то интересно представить сколь же там этого стада надо положить, чтобы ОНО наконец озаботилось положением...
  • Кайсак
    Путину чтобы сохранить лицо можно уже застрелится через сраку.
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