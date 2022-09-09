Общие боевые потери РФ с начала войны - около 51,9 тыс. человек, 239 самолетов, 211 вертолетов, 2 122 танка, 1 237 артсистем и 4 575 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 сентября потери личного состава противника составляют около 51 900 человек.