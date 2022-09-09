Петицию за возвращение гражданства Корбану уже подписали более 24,5 тыс. граждан из необходимых 25 тыс.

В настоящее время идет сбор подписей за петицию о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану. На сегодняшнее утро ее подписали уже более 24,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на раздел "Петиции" на сайте Офиса Президента.

Сбор подписей будет продолжаться еще 65 дней. В настоящее время собрано 24 582 голоса из 25 000 необходимых.

"Днепряне, сограждане, украинцы, посмотрите, как мало мест осталось для порядочных людей, которых в Украине – миллионы. Для тех, кто сможет потом с гордостью сказать: и я вернул паспорт Геннадию Корбану – и я вернула – и я, и я, и я. А кто-то скажет: я не успела, а я не успел, а меня так и не пропустил сайт петиций. Торопитесь. Вам сюда", - пишет в фейсбуке жительница Днепра Мария Москалева.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

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Автор петиции Андрей Магера в тексте подчеркнул, что прекращение гражданства Украины Геннадия Корбана "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии", ведь его вклад "в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный".

В частности, автор ссылается на Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 года, ставших частью национального законодательства Украины и апеллирует к тому, что Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства.