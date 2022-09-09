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Предсмертная записка оккупанта из "ЛНР" Тарасенко: "Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море". ФОТО

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Предсмертная записка оккупанта из "ЛНР" Тарасенко: "Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море". ФОТО
Российские наемники, воевавшие в составе так называемой "ЛНР", жалуются, что из них Россия сделала пушечное мясо.

Об этом говорится в предсмертной записке бойца т.н. "ЛНР" из пгт Калинино Луганской области Тарасенко В.В., которая была найдена разведкой батальона спецназначения "Дике поле" Бригады Богуна вблизи Балаклеи. Записку распространил в Фейсбуке пресс-офицер бригады Тарас Березовец, информирует Цензор.НЕТ.

"В письме, адресованном его жене, он сетует, что россияне сделали из них пушечное мясо, оставив без оружия, средств личной защиты и боекомплекта. "Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать и летом щас бы на море:))" (орфография сохранена)", - отмечает Березовец.

Предсмертная записка оккупанта из ЛНР Тарасенко: Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море 01

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  • Ksenia VB
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