Результаты вторжения РФ в Украину трудно рассматривать иначе, чем провал, – директор ЦРУ Бернс

Уильям Бернс отметил, что начатая Россией война против Украины не только показала слабость армии агрессора, но и нанесла ущерб экономике и последующим поколениям россиян.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину можно рассматривать только как провал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Бернс отметил, что через полгода жесточайшей войны Украина начала контрнаступление.

Говоря о контрнаступательных атаках на Юге Украины и в Харьковские области, директор ЦРУ отметил, что российский президент Владимир Путин сильно недооценил мужество и способность украинцев бороться. По словам Бернса, хотя последняя глава в этой войне еще не написана, однако "трудно воспринимать результаты Путина в войне как-то иначе, чем провал".

Директор ЦРУ уверен, что российский президент был окружен советниками, не желающими бросать ему вызов. Также, по мнению Бернса, Путин ошибочно считает, что европейская решимость пошатнется, а американское внимание к российско-украинской войне исчезнет, ​​если боевые действия затянутся надолго.

"Сейчас Путин делает ставку на то, что он будет жестче, чем украинцы, европейцы, американцы. Я считаю, и мои коллеги из ЦРУ считают, что Путин ошибается по поводу этой ставки, так же как он глубоко ошибался в своих предположениях прошлого февраля относительно воли Украины к сопротивлению", – сказал Бернс во время выступления на конференции Billington CyberSecurity в Вашингтоне.

Он добавил, что такая позиция Путина имела серьезные последствия. В частности, была не только обнаружена слабость армии РФ, но и развязанная Россией война нанесла долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян.

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