Западное оружие не играет решающей роли на поле боя в Украине, - постпред РФ в ООН Небензя

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что западная военная помощь, якобы, не играет решающей роли на поле боя в Украине.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Сразу хочу сказать, что решающую роль на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы не утверждали обратное", - утверждает Небензя.

По его словам, только за последний месяц западные партнеры потратили на военную поддержку Украины около $20 млрд.

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