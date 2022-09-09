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Западное оружие не играет решающей роли на поле боя в Украине, - постпред РФ в ООН Небензя

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Западное оружие не играет решающей роли на поле боя в Украине, - постпред РФ в ООН Небензя
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что западная военная помощь, якобы, не играет решающей роли на поле боя в Украине.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Сразу хочу сказать, что решающую роль на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы не утверждали обратное", - утверждает Небензя.

По его словам, только за последний месяц западные партнеры потратили на военную поддержку Украины около $20 млрд.

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Топ комментарии

  • Vadim Zertin
    Ну конечно, ничего не меняет. Так не меняет, что так свинособак бегут, что аж тапки теряют.
  • Чайка Київ
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Ну, якщо "Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні", тоді чого ж ви виєте, шо воюєте з НАТО? Дебіли бл...
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