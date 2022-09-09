Украина потребует не менее 300 млрд долларов репараций от РФ

Эта сумма соответствует активам Банка России, замороженным в результате санкций в странах G7.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, по словам министра юстиции Дениса Малюськи в интервью изданиям медиагруппы Funke, на Генеральной Ассамблее ООН Украина будет добиваться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

"Мы хотим получить компенсацию за все убытки, которые Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", – отметил Малюська.

Отмечается, что потери, нанесенные Украине в результате российского полномасштабного вторжения, значительно выше. Однако указанная сумма соответствует активам Банка России в странах G7, которые заморожены в результате санкций. Малюська требовал доступа к этим средствам, а также зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов. Также, по словам министра, информацию о российских активах еще должна предоставить Германия.

Также читайте: В закон об олигархах могут внести изменения, - Малюська