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Украина потребует не менее 300 млрд долларов репараций от РФ

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Украина потребует не менее 300 млрд долларов репараций от РФ
Эта сумма соответствует активам Банка России, замороженным в результате санкций в странах G7.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, по словам министра юстиции Дениса Малюськи в интервью изданиям медиагруппы Funke, на Генеральной Ассамблее ООН Украина будет добиваться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

"Мы хотим получить компенсацию за все убытки, которые Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", – отметил Малюська.

Отмечается, что потери, нанесенные Украине в результате российского полномасштабного вторжения, значительно выше. Однако указанная сумма соответствует активам Банка России в странах G7, которые заморожены в результате санкций. Малюська требовал доступа к этим средствам, а также зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов. Также, по словам министра, информацию о российских активах еще должна предоставить Германия.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Говорили, что только прямых убытков 1 триллион. Плюс компенсация союзникам за помощь. Так что два триллиона и это только "на сейчас". А есть еще вопросы за оккупацию Крыма и ОДЛО с 2014 года
  • Алекс Ростиков
    Щось замало ...
  • Мобильный крематорий
    У хрюсии банально не будет денег, чтобы расплатиться с Украиной. Поэтому, логичным шагом станет переход всех ресурсов кацапни под украинское управление. Будет Венгрия подписывать газовый контракт с Киевом на поставки якутского газа
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