Оккупанты перенесли запланированный на 11 сентября псевдореферендум на несколько месяцев, - мэр Мелитополя Федоров

Оккупанты увидели, что в псевдореферендуме согласны участвовать менее 10% населения временно оккупированного Мелитополя, поэтому его проведение перенесено на несколько месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Весь мир слышал, что 11 сентября в "единый день голосования" рашисты будут проводить фейковый референдум на территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Это не удалось. Референдума не будет", - сказал Федоров.

Он напомнил, что оккупанты пытались провести его в конце августа. Для этого был организован поквартирный опрос, чтобы понять, какая поддержка российской федерации со стороны гражданского населения.

"Сегодня они четко увидели, что есть меньше 10%, которые вообще согласились принимать участие в этом фейковом референдуме... Сегодня они перенесли этот фейк (псевдореферендум - ред.) на несколько месяцев", - добавил Федоров.

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