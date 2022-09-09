Оккупанты перенесли запланированный на 11 сентября псевдореферендум на несколько месяцев, - мэр Мелитополя Федоров
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Весь мир слышал, что 11 сентября в "единый день голосования" рашисты будут проводить фейковый референдум на территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Это не удалось. Референдума не будет", - сказал Федоров.
Он напомнил, что оккупанты пытались провести его в конце августа. Для этого был организован поквартирный опрос, чтобы понять, какая поддержка российской федерации со стороны гражданского населения.
"Сегодня они четко увидели, что есть меньше 10%, которые вообще согласились принимать участие в этом фейковом референдуме... Сегодня они перенесли этот фейк (псевдореферендум - ред.) на несколько месяцев", - добавил Федоров.