ВСУ, вероятно, взяли в плен командующего группой "Запад" генерал-лейтенанта армии РФ Андрея Сычевого. ВИДЕО+ФОТО
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Пленным в форме подполковника может быть командующий российской группой "Запад" генерал-лейтенант армии РФ Андрей Сычевой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресофицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец на своей странице в соцсетях. Сычевой попал в плен в Харьковской области 6 сентября.
Официально информация о взятии Сычевого в плен пока не подтверждена.