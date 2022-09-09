ВСУ, вероятно, взяли в плен командующего группой "Запад" генерал-лейтенанта армии РФ Андрея Сычевого. ВИДЕО+ФОТО

Пленным в форме подполковника может быть командующий российской группой "Запад" генерал-лейтенант армии РФ Андрей Сычевой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресофицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец на своей странице в соцсетях. Сычевой попал в плен в Харьковской области 6 сентября.

Официально информация о взятии Сычевого в плен пока не подтверждена.

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