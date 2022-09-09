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ВСУ, вероятно, взяли в плен командующего группой "Запад" генерал-лейтенанта армии РФ Андрея Сычевого. ВИДЕО+ФОТО

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Пленным в форме подполковника может быть командующий российской группой "Запад" генерал-лейтенант армии РФ Андрей Сычевой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресофицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец на своей странице в соцсетях. Сычевой попал в плен в Харьковской области 6 сентября.

Официально информация о взятии Сычевого в плен пока не подтверждена.

ВСУ, вероятно, взяли в плен командующего группой Запад генерал-лейтенанта армии РФ Андрея Сычевого 01

ВСУ, вероятно, взяли в плен командующего группой Запад генерал-лейтенанта армии РФ Андрея Сычевого 02

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Топ комментарии

  • Muron
    Сам себе понизив у званні сцикливий кацап
  • Маркиз
  • Muron
    Андрій Іванович Сичовий (нар.. 16 травня 1969, ст. Троїцька, Кримський район, Краснодарський край, РРФСР, СРСР) .
    Прізвище мав його предок-козак "Січовий"

    А нащадок став сцикливим "Андрій СЕчовий".

    СЕЧА (лат. urina) - біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин.
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