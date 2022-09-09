Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Сегодня, 9 сентября, Совет ЕС принял решение, полностью приостанавливающее действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, к гражданам России будут применяться общие правила Визового кодекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многократных виз", - говорится в сообщении.

Решение начнет действовать с 12 сентября 2022 г.

"Своей непровоцированной и неоправданной агрессивной войной, включая неизбирательные нападения на гражданское население, Россия нарушила это доверие и пренебрегла фундаментальные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непреклонной приверженности Украине и ее народу", - внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

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Напомним, ранее главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности по приостановлению упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.