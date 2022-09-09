Путин не желает сдаваться, цель РФ все еще состоит в том, чтобы уничтожить Украину, - МИД Австрии

Австрия готова поддерживать мирные переговоры по прекращению войны в Украине. Но этого сейчас мы не видим, глава Кремля Владимир Путин не отказался от своих намерений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу МИД Австрии Александера Шалленберга в интервью Wiener Zeitung.

"Конечно, если дипломатия станет доминирующей силой, мы были бы готовы принять переговорщиков. Но мы очень далеки от этого. Даже после выступления Путина во Владивостоке можно увидеть, что у него нет ни малейшего желания сдаться. Совсем наоборот. Цель России, похоже, все еще состоит в том, чтобы уничтожить Украину", – заявил Шалленберг.

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