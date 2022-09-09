Предатель Царев призывает расстреливать российских командующих за контрнаступление ВСУ: "Я бы расстреливал в исподнем"

Бывший нардеп ВР Олег Царев призывает ответить на контрнаступление ВСУ расстрелами российских военачальников и ответственных за плохое обеспечение армии РФ.

Об этом Царев пишет в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Причём я бы расстреливал в исподнем, как расстреливали во время Гражданской войны. Одежду берегли. Вывели к Кремлевской стене и расстреляли в исподнем хоть кого-нибудь. Мне кажется, что в исподнем — это очень важная деталь", - думает он.

"Поставить к стенке" Царев мечтает тех, кто ставит в российское оружие дешевые китайские микросхемы, ворует деньги на закупках или не способен предотвратить контрнаступление ВСУ.

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"И если кто-нибудь скажет мне, что сейчас не те времена, чтобы использовать такие методы, то тоже позвольте с этим не согласиться. Сейчас как раз те времена", - считает экс-нардеп ВР.