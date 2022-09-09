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Белорусские войска имеют ограниченные наступательные возможности, маловероятно, что они перебросят свои силы в Украину, - британская разведка.

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Белорусские войска имеют ограниченные наступательные возможности, маловероятно, что они перебросят свои силы в Украину, - британская разведка.
Белорусская армия начала военные учения на границе с Украиной. Однако ее непосредственное участие в войне России против Украины маловероятно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, военные Беларуси, северного соседа Украины, 8 сентября начали плановые учения по возвращению территории, захваченной "силами противника", и обеспечению безопасности своих границ. Учения будут продолжаться до 14 сентября 2022 года.

По данным британской разведки, учения будут проводиться вблизи Бреста недалеко от польской границы, вокруг белорусской столицы Минска и в северо-восточном районе Витебска.

"Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении России на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшая вероятность того, что они перебросят свои силы в Украину", - считают в Минобороны Британии.

В ведомстве также отмечают малую вероятность, что эти учения являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне в Украине.

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Топ комментарии

  • дмитрий a4f273bf
    Мы уже обожглись в феврале на различных прогнозах и своих мутках-шмутках с картофельным фюрером. Поэтому Киев, Житомирская, Ровенская области и Волынь должны быть готовы к повторному масштабному вторжению, а также действиям ССО противника
  • FT FT
    Вся стратегия Бульбофюрера зависит от успехов рашистов на фронтах. Если рашисты и дальше будут получать ******** то Бульбофюрер усрется но не пойдет в наступление. Потому что он понимает что если его лукашистов разобьют то его уже никто не защитит.
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Британці не попеклись, все було як вони прогнозували.
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