Морские пехотинцы минувших суток уничтожили гаубицу "Мста-С", две пушки "Пион" и живую силу врага

8 сентября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжали давать достойный отпор агрессору на разных направлениях обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

Как отмечается, за прошедшие сутки, морские пехотинцы уничтожили 10 российских оккупантов.

"Также артиллерийские военные части Командование морской пехоты наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов. Сейчас известно об уничтожении 6 российских фашистов, 1 самоходной гаубицы "Мста-С" и 2 самоходных орудий "Пион". Окончательные потери врага в Украине!" ", – говорится в сообщении.

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