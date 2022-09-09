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Украина вернет территории и сама решит, как завершится война, - Блинкен

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Украина вернет территории и сама решит, как завершится война, - Блинкен
Именно от Украины зависит, как завершится война с РФ. Все захваченные врагом территории должны быть возвращены.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал журналистам на обратном пути из Киева в Брюссель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Блинкен заявил, что Украина планирует завершить войну дипломатично, однако для этого необходимы две стороны для переговоров. Между тем, Россия не проявляет никаких признаков заинтересованности в этом.

"Они должны определить, на каких условиях они захотят взаимодействовать и заниматься дипломатией. Президент Зеленский очень ясно заявил, что когда это закончится, это закончится дипломатией, но для серьезной дипломатии нужны двое. А одного из этих двух нет и нет никаких признаков, что он появится, и речь идет о России", - заявил Блинкен.

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Государственный секретарь США отметил, что суверенитет и независимость Украины должны быть подтверждены возвращением всех оккупированных территорий. В то же время главе Кремля Владимиру Путину уже никогда не удастся убедить кого-то в том, что Украина якобы "не является самостоятельной страной и принадлежит России".

"Эта игра уже закончена. Путин здесь проиграл", - добавил Блинкен.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949


    Alex Petrov

    @Punisher_Cat

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    4m

    Посмотрел на карту и офигел! Практически по учебнику бокса. Показали, вернее обозначили удар в голову (военная активность на Херсонском направлении), а как только противник поднял руки закрывая чердак, мгновенно нанесли удар в печень…
  • andriy niki1
    Швидкість закінчення війни залежить від швикості, кількості і якості поставок зброї, а бажання набити іпало кацапам у нас з надлишком
  • Kare Resa
    Ни какие переговоры с Путиным, который убивал украинцев, женщин, детей, бомбил их города, в принципе не возможны. Это война и Украина как победитель вместе с ее союзниками будет решать судьбу России и будут судить военного преступника Путина. Будет капитуляция России, запретят российскую армию, возможно Россию разделят на сферы влиянии (как Германию в 1945г.). Эти части будут контролировать Украина, США, Англия, Германия, Польша и т.д. Будет пересмотрена территория России. Кубань отойдет Украине, Дальний Восток Японии и т.д. То есть в нынешних границах Россия уже не будет.
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