Это не ко мне, - Песков не стал комментировать освобождение Балаклеи
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение Вооруженными силами Украины Балаклеи в Харьковской области.
Прокомментировать эти события его просили журналисты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Что касается специальной военной операции (так в России называют войну с Украиной. – Ред.) то это к моему коллеге Конашенкову (официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков. – Ред.)", - сказал Песков.
Напомним, ВСУ уволили Балаклею. При этом оккупанты утверждают, что она якобы до сих пор находится под контролем армии РФ.