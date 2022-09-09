Новости • Война

Украинских пленных пытают в России и на оккупированных ею территориях, - ООН

6 61726
Украинских пленных пытают в России и на оккупированных ею территориях, - ООН
Россия не дает доступа к украинским военнопленным, которые находятся на ее территории или на оккупированных ею украинских территориях.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В этой связи "еще большее беспокойство вызывает тот факт, что есть задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также воюющих на стороне России членов вооруженных формирований", - сказала Богнер.

Также читайте: Из российского плена удалось вернуть почти 600 человек, - руководитель Национального информбюро Смирнов

Топ комментарии

  • Amber
    Президент Зеленський, ви наказали захистникам Маріуполя здатись. Вони виконали наказ.

    Ви зобов'язані повернути їх додому.

    Міняйте генерала армії РФ на всіх вцілілих .

    Чи у Єрмака або Татарова інші плани ??😠
  • 18c49ed2
    Боневтик, герои Азовстали выполнили твой прямой приказ и сдались в плен. Ты обещал, ты давал гарантии их возвращения. У тебя сейчас есть генерал орков, у тебя есть шанс сдержать слово, вспомнить наконец о героях и вернуть их.
  • 18c49ed2
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости