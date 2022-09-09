Путин из-за освобождения ВСУ Балаклеи собирает Совет безопасности
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В пятницу, 9 сентября, Владимир Путин на фоне неудач российской оккупационной армии в войне в Украине проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
"В середине дня, ближе ко второй половине, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.
Также Песков добавил, что референдум по присоединению Донбасса в состав России возможен только при "волеизъявлении местных жителей".
Ранее сообщалось, что Песков отказался комментировать потерю оккупантами Балаклеи.