Байден и Эрдоган договариваются о встрече в Вашингтоне. Война в Украине – среди тем для обсуждения, - Reuters

Турция и США обсуждают предстоящую в этом месяце встречу президентов Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана. Среди тем для переговоров – вторжение РФ в Украину, отношения турецкой и российской сторон и конфликт в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, Эрдоган может посетить Вашингтон в этом месяце.

Не исключено и обсуждение между лидерами ситуации по Сирии, ведь у двух стран есть отличные интересы по поддержке Вашингтоном сирийских курдов - союзника США в борьбе против "Исламского государства" на северо-востоке Сирии, которого Анкара считает террористической группировкой.

По словам турецкого чиновника, не исключено, что предметом обсуждения будут и отношения между Турцией и Грецией, которые привели к хронически напряженным отношениям в восточном Средиземноморье.

Отмечено, что Байден и Эрдоган в последний раз встречались в конце июня в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, где Турция отменила вето на присоединение Финляндии и Швеции к Альянсу, несмотря на ожесточенную оппозицию их членства со стороны России.

Так, в конце этого саммита Байден сказал, что Соединенные Штаты поддерживают продажу истребителей F-16 Турции и уверен, что одобрение Конгресса, необходимое для продажи, может быть получено.

"После последней встречи с Байденом администрация США сделала шаги, как мы и требовали по некоторым важным вопросам, таким как F-16. Я думаю, что будут подобные вещи", - сказал высокопоставленный турецкий чиновник изданию.

При этом издание отмечает, что настроения по отношению к Турции в США испортились за последние несколько лет после того, как Анкара приобрела оборонительные ракетные комплексы российского производства, что вызвало санкции со стороны Вашингтона, а также исключение Турции из программы истребителей F-35.