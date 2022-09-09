Украина может вернуть Крым в течение года, - генерал США Ходжес

Украина может восстановить полный суверенитет государства, включая возвращение временно оккупированного Крыма, в течение года. Война России против Украины может окончиться прямой военной победой Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

Отметим, что украинские войска начали контрнаступательные действия по разным направлениям фронта.

"Они поставили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года", - сказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт Вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что в настоящее время Россия контролирует менее 20% территории Украины и ее способность проводить дальнейшие наступательные операции практически исчерпана.

Ходжес добавил, что западные партнеры должны оказывать Киеву материальную и моральную поддержку, которая потребуется ему для достижения полной военной победы.

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"Нужно право на то, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать", - сказал он.

Он отметил, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины.

Как сказал аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос: "Если украинцы продемонстрируют способность окружить большого противника и осаждать его в Херсоне, это было бы большим военным достижением, и это свидетельствовало бы о том, что они также могут сделать это в других местах на востоке и юге".

Однако, вероятно, пройдет несколько месяцев до того, как появится достаточно четкая картина украинских достижений вокруг Херсона.

"Украинцы очень разумно подошли к тому, как они ведут Херсонское контрнаступление. Они сказали, что это будет медленно, это будет истощать, и это действительно очень разумный способ сделать это", - сказал он.

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Баррос отметил, что на юге разворачиваются элементы элитной российской 1-й гвардейской танковой армии. Он отметил, что Россия усугубила свои позиции в других частях страны, переместив их на юг.

"Если эти высококачественные российские силы могут быть исчерпаны в районе Херсонской операции, я не знаю, кто еще намерен продолжать защищать другие российские позиции в Украине", - сказал он.

При этом Баррос считает, что война еще далека от завершения.