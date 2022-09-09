Российский олигарх Фридман предлагает Украине $1 млрд, чтобы избавиться от санкций, - WSJ
Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Чиновники США заявили газете, что инициатива Фридмана - одно из тех предложений, которые попавшие под санкции бизнесмены, банки и компании тайно делают властям западных стран, что финансирует восстановление Украины после российского вторжения.
При этом Фридман отрицает, что предлагал "услугу за услугу", отмечает The Wall Street Journal. В МИД Великобритании сообщили, что "не потакают уклонению от санкций".
Украинский "Альфа-банк" предложил киевским чиновникам разрешить Фридману перевести в банк 1 млрд долларов из своего личного состояния, сообщил председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек. Он заявил, что эти деньги пойдут на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.
Шпек сообщил, что украинский Альфа-банк направил свое предложение в Национальный банк Украины в июне. При этом он также отрицает, что целью предложения было ослабление санкций.
"Для нас это действительно важный экономический проект, и мы хотели бы избежать любых спекуляций, что Фридман и его партнеры хотели бы инвестировать миллиард долларов в Украину, чтобы получить что-то в другой стране. Я не считаю это (инициативу Фридмана) какой-либо спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь избежать или снять санкции", – сказал Шпек.
Как отмечает The Wall Street Journal, для доступа к счетам и переводу денег Фридману понадобится разрешение ЕС, а также Минфина США. Хотя он не находится под американскими санкциями, ограничения были введены в отношении "Альфа-Банка".