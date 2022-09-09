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Война в Украине входит в критическую фазу, - Столтенберг

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Война в Украине входит в критическую фазу, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.

Об этом он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории. В последние несколько дней мы видели значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будет подвергаться давлению из-за энергетических поставок и роста стоимости жизни, вызванных войной России.

"Но цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. Тогда как цена, которую платит Украина, измеряется жизнями", - добавил генсек.

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Столтенберг вновь отметил готовность НАТО защищать свою территорию от агрессии Москвы.

Топ комментарии

  • Светлана Науменко
    Помните, перед наступлением Ермак собирал Ставки ВГК каждый день - хотел получить секретную информацию.

    Блискуче проведення операції ЗСУ на північному сході України, разом з проведенням відволікаючого маневру на півдні, крім військово-політичного значення має ще одне, не менш важливе. США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ.
    Справа в тому, що Зеленський і його оточення не було проінформовано про реальні плани ЗСУ і було переконане, що головний вектор наступу відбудеться саме на Півдні. Саме туди і були перекинуті резервні підрозділи ЗС РФ, саме там очікувались основні бої.
    Удар на північний схід був повною несподіванкою для РФ.
    Активізація засідань "Ставок ВГК" пов'язана з намаганням РФ будь-яко ціною отримати об'єктивну інформацію, не спрацювала.
    Всі дані щодо витоку інформації передані Зеленському особисто.
  • Яр Холодний
    Тут ти "трохи неправий" Я сам "казився" від злості, коли чув, як на всіх перехрестях кричали про "наступ під Херсоном" І тільки тепер зрозумів - кацапів "годували лайном", яке вони старанно жерли і плямкали Зіграли на їх психології ! Вони ж звикли, що "хахол - глуповатый и недалёкий" А тут ще й агентура їх у нас працює в ОПУ Тому постягували купу найбільш боєздатних військ для оборони Херсону А потім наші те угрупування "заперли" на західному березі Дніпра, розбивши мости і переправи І лише потім ударили по Балаклеї та Ізюму Цим відрізали кацапів на північному сході від поставок пального та *********** з Росії і затисли в оточенні (у стику двох річок) Ізюмське угрупування противника Назріває "Ізюмський Сталінград"
  • Светлана Науменко
    Зеленский в 2019 уволил офицеров разведки, которые ему дали информацию про работу на РФ Ермака и его связи с российскими спецслужбами и про его папашу-ГРУшника
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