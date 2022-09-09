В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов, но за 7 месяцев войны СНБО не смог включить их в санкционный список, - Шабунин
Свою позицию Шабунин высказал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"На пальцах разъясняю, как Банковая разводит нас по поводу конфискации имущества россиян.
В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов. Чтобы их забрать, нужно сделать два простых шага:
1) СНБО вносит этих олигархов в санкционный список (2-10 дней).
2) Минюст идет с иском в антикорсуд, конфисковывающий их имущество (20-30 дней).
Все – профит, имущество этих уродов работает на армию.
Теперь смотрите. Вчера Зеленский заявил, что СНБО наложил санкции на 606 россиян.
Так вот среди них – НИ ОДНОГО путинского олигарха с активами в Украине. НИ ОДНОГО!
Будь там Дерипаска, мы могли бы конфисковать у него крупнейший в Европе завод цветной металлургии — Николаевский глиноземный.
Будь там Фридман, мы могли бы конфисковать у него "Альфа-банк".
Будь там Ротенберг, мы могли бы конфисковать у него один из крупнейших ТРЦ Украины - "Ocean Plaza".
Но в решении СНБО почему-то нет ни Дерипаски, ни Фридмана, ни Ротенберга. А это значит, что их активам ничего не угрожает.
За 7 месяцев войны СНБО не смог включить этих (и кучу других) путинских олигархов в санкционный список.
Алексей Данилов, объясните, пожалуйста, как так вышло? Надеюсь, вы понимаете, что ни мы, ни медиа не оставим эту тему.
Напомню, что главой СНБО является Владимир Зеленский, а Офис президента согласовывает проекты решения Совбеза.
В общем, на этом примере хорошо видна разница между ВСУ и гражданской властью: первые делают невозможное, вторые — не делают элементарное.
В следующей серии этого треша опишу, почему не надо радоваться новостям об аресте имущества россиян, потому что это — развод", - заявил Шабунин.