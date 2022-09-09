В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов, но за 7 месяцев войны СНБО не смог включить их в санкционный список, - Шабунин

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что Офис Президента вводит в заблуждение украинское общество в вопросе конфискации имущества граждан РФ.

Свою позицию Шабунин высказал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"На пальцах разъясняю, как Банковая разводит нас по поводу конфискации имущества россиян.

В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов. Чтобы их забрать, нужно сделать два простых шага:

1) СНБО вносит этих олигархов в санкционный список (2-10 дней).

2) Минюст идет с иском в антикорсуд, конфисковывающий их имущество (20-30 дней).

Все – профит, имущество этих уродов работает на армию.

Теперь смотрите. Вчера Зеленский заявил, что СНБО наложил санкции на 606 россиян.

Так вот среди них – НИ ОДНОГО путинского олигарха с активами в Украине. НИ ОДНОГО!

Будь там Дерипаска, мы могли бы конфисковать у него крупнейший в Европе завод цветной металлургии — Николаевский глиноземный.

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Будь там Фридман, мы могли бы конфисковать у него "Альфа-банк".

Будь там Ротенберг, мы могли бы конфисковать у него один из крупнейших ТРЦ Украины - "Ocean Plaza".

Но в решении СНБО почему-то нет ни Дерипаски, ни Фридмана, ни Ротенберга. А это значит, что их активам ничего не угрожает.

За 7 месяцев войны СНБО не смог включить этих (и кучу других) путинских олигархов в санкционный список.

Алексей Данилов, объясните, пожалуйста, как так вышло? Надеюсь, вы понимаете, что ни мы, ни медиа не оставим эту тему.

Напомню, что главой СНБО является Владимир Зеленский, а Офис президента согласовывает проекты решения Совбеза.

В общем, на этом примере хорошо видна разница между ВСУ и гражданской властью: первые делают невозможное, вторые — не делают элементарное.

В следующей серии этого треша опишу, почему не надо радоваться новостям об аресте имущества россиян, потому что это — развод", - заявил Шабунин.