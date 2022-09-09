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Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма, Купянска и Великого Бурлука

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Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма, Купянска и Великого Бурлука
Оккупационная "власть" эвакуирует население из Изюма, Купянска и Великого Бурлука в Харьковской области.

Об этом представители оккупационной "администрации" сообщили российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Прежде всего (эвакуация ведется - Ред) из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук... людям, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты", - сообщил так называемый "председатель" "администрации" Харьковской области Виталий Ганчев.

Напомним, накануне ВСУ освободили Балаклею. По данным Генштаба, за 3 дня ВСУ продвинулись в Харьковской области почти на 50 км.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Igor Shevtsov
    це не евакуація населення, а прикриття воєнних колон що будуть тікати місцевим населенням.
  • Яр Холодний
    - Вы к нам надолго?

    - Навсегда!

    - А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

    - А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
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